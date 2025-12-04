Trump Somalili göçmenleri hedef aldı: Ülkeleri berbat

ABD Başkanı Trump, Somali'yi ve ülkesindeki Somalili göçmenleri hedef aldı.

Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısı sonrası konuşan ve Afrika ülkesi Somali'yi küçümseyen Trump, Somalili göçmenlerin ABD'de barınmasını istemediğini söyledi.

"Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkeleri berbat ve onları ülkemizde istemiyoruz... Somali gibi, ülke bile denemeyecek bir yerle ilgili... Onların hiçbir şeyleri yok. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Bir düzen yok." ifadelerini kullanan Trump, Temsilciler Meclisi'nin Somali asıllı Demokrat üyesi Ilhan Omar’ı da "çöp" diyerek hedef aldı.

Omar ve arkadaşlarını, Minnesota’yı sosyal yardımlardan “milyarlarca dolar” dolandırmakla da suçladı.

OMAR'DAN YANIT: UMARIM İHTİYAÇ DUYDUĞU YARDIMI ALIR

Trump'ın hakarete varan sözlerine tepki gecikmedi. Temsilciler Meclisi üyesi Omar, Trump için "Bana olan takıntısı ürkütücü. Umarım ihtiyaç duyduğu yardımı alır.” ifadesini kullandı.

Ülke genelindeki en büyük Somalili göçmen topluluğuna ev sahipliği yapan Minneapolis kentinin demokrat Belediye Başkanı Jacob Frey ise kentteki göçmenlerle dayanışma çağrısı yaptı.

Donald Trump, 22 Kasım'da eyaletteki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programını sonlandırmıştı. Trump yönetimi, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını da durdurdu. 19 ülke arasında Somali de bulunuyor.