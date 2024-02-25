Trump, son rakibi Haley'i de mağlup etti

Eski ABD başkanı Donald Trump, Güney Carolina eyaletindeki Cumhuriyetçi yarışta, Nikki Haley'i mağlup etti.

Trump, Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı için yapılan ön seçimleri üst üste üçüncü kez kazandı.

Trump'ın zaferinin, kalan son rakibi Haley'in yarıştan çekilmesi gerektiği yönündeki Trump müttefiklerinin çağrılarını güçlendirmesi bekleniyor.

Ancak kamuoyu yoklamalarında, beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Haley, 15 eyalet ve bir ABD bölgesinde Cumhuriyetçilerin oy kullanacağı 5 Mart'a kadar mücadele edeceğini duyurdu.

Haley, dün yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçi ön seçimlerimizde alternatif istediğini söyleyen çok sayıda seçmen var" dedi.

