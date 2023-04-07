Trump soruşturmasıyla görevli eski New York Savcısı, Kongre'de ifade verecek

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, Trump'ın ticari işlerinde suç bulduğuna dair beyanı ortaya çıkan eski New York Savcısı Pomerantz'ı 20 Nisan'da Kongre'de düzenlenecek komite toplantısında ifade vermeye davet etti.



Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jordan, Pomerantz'a yazdığı mektupta, "Başkan Trump'ın mali durumuyla ilgili soruşturmayı yöneten özel bir bölge savcısı yardımcısı olarak, Komite'nin gözetimi ve gerekli bilgileri sağlamak için benzersiz bir konumdasınız." ifadelerine yer verdi.



İstifa mektubuna dayanarak Pomerantz'ın Trump hakkındaki soruşturmanın "sonuçlarına önceden karar verdiğini" ve (Manhattan Bölge Başsavcısı Alvin) Bragg'ı, söz konusu soruşturmayı "tamamlamaktan çok uzak" olmakla itham ettiğini belirten Jordan, eski New York Savcısı'nı Trump'a karşı "kişisel husumet" beslemekle suçladı.



Pomerantz'ın ABD medyasında, Trump'ın mali tablolarıyla ilgili "çok sayıda ağır ihlalden suçlu" olduğuna inandığı ve Bragg'ın o sırada Trump hakkındaki soruşturmayı "süresiz olarak" askıya alma kararının "yanlış yönlendirildiğini" düşündüğü için istifa ettiğine dair bilgiler yer almıştı.



Trump davasını takip etmekle görevlendirilen Pomerantz, Bragg görevi devraldıktan hemen sonra, Şubat 2022'de, Manhattan Bölge Savcılığı'nın ofisinden ayrılmış, eski ABD Başkanı'na yönelttiği iddialarla ilgili bir de kitap yazmıştı.



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