Trump sosyal medyada sinir krizi geçirdi, CBS televizyonunu tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'te yayınlanan "60 Dakika" programını izledikten sonra sosyal medyada adeta sinir krizi geçirdi.

Program Ukrayna ve Grönland üzerine odaklanmıştı. Trump, kanalın "büyük bir bedel ödeyeceğini" söyledi.

ABD Başkanı Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Neredeyse her hafta, 60 Dakika... "'Trump' adını aşağılayıcı ve karalayıcı bir şekilde anıyor, ancak bu hafta sonu 'yayın' hepsinin üstünde” dedi.

Trump, Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr'a seslenerek “yasadışı ve hukuka aykırı davranışları nedeniyle” CBS News'e azami para cezası ve ceza uygulaması çağrısında bulundu.

HARRIS İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Trump'ın geçtiğimiz sonbaharda Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile yaptığı röportajın montajı nedeniyle “60 Minutes” kanalına açtığı 20 milyar dolarlık dava devam ediyor.

ABD Başkanı, röportajın Harris'i iyi gösterecek şekilde kurgulandığını iddia ederken, haber kanalı bunu reddediyor. Ancak Trump'ın avukatları ile CBS'in ana şirketinin uzlaşma görüşmeleri yürüttüğüne dair haberler gelmeye devam ediyor.

