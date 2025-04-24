Trump "soykırım" demedi: 1915 olayları için "Büyük felaket" ifadesini kullandı

Amerika Birleşik Devletleri'nden 1915 olaylarının yıldönümü kabul edilen 24 Nisan'da, Olayların 110'uncu yıldönümünde beklenen açıklama geldi.



Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump imzalı anma mesajı paylaştı. Dört paragraflık anma metninde "soykırım" ifadesi yer almadı.



Trump açıklamasında, önceki başkanların da kullandığı, Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini de yer verdi.



ABD Başkanı açıklamasında, "1915 yılında kurulan Amerikan Ermeni ve Suriyeli mültecilere yardım komitesi ile gurur duyduklarını söyledi. "Ermenilere yardım etmek için katkıda bulunan veya gönüllü olan binlerce Amerikalıya minnettarız. dedi.



Fransa'dan da benzer açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ermenistan ile Fransa arasındaki bağın kuvvetli oluğunu ifade etti ve "soykırım" kelimesini kullandı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ



Açıklamalara Dışişlerinden tepki gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "1915 olayları hakkında yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.



yapılan açıklamaların, tarihi gerçekleri çarpıttığı ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.



Türkiye'nin, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunduğu vurgulandı.



Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir." ifadeleri kullanıldı.



"Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz." denildi

