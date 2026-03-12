Trump, Sri Lanka saldırısını anlattı: Generalim 'Bu daha eğlenceli' dedi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı, 13'üncü günde karşılıklı saldırılarla devam ederken Donald Trump'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Trump Kentucky'de düzenlediği seçim mitinginde 4 Mart'ta Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" gemisinin torpidoyla vurulduğu saldırıya ilişkin konuştu. 104 mürettebatın öldüğü operasyonda geminin batırılması kararını sorguladığını ve bu konuyu yetkililerle konuştuğunu ifade eden Trump, "Onlara, 'Neden onları öldürdük? Neden yakalayıp da donanmamızda kullanmadık?' diye sordum." dedi.

Generallerin bu kişilerin ABD donanmasında görev yapmaya uygun olmadığını söylediğini aktaran Trump, "'Neden onları vurmak zorundayız?' dedim. Generallerimden biri de 'Efendim, bu daha eğlenceli.' diye yanıt verdi." ifadesini kullandı.

104 ASKER ÖLMÜŞTÜ

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti. İran ordusu, 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı. Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.