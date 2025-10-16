Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e mevcut gümrük vergileri üzerinden ek yüzde 100 gümrük vergileri uygulayacaklarını açıklamasınmın ardından başlayan gerilim sürüyor.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere konuya ilişkin değerlendirmeler yaptı. Birkaç hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." dedi.



"VERGİLER SAVUNMA İÇİN DE ÖNEMLİ"

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtti.



"BU BİZİ ÇOK ZENGİN YAPTI"

"Gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların sürerdi. "Gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadı" diyen, buna rağmen birçok kişinin tarifeleri anlayamadığını belirten ABD Başkanı Trump "Bu bizi çok zengin de yaptı. Yüksek Mahkeme'de büyük bir dava var ve bu ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri. Çünkü bu davayı kazanamazsak, uzun yıllar boyunca zayıf, sorunlu ve mali açıdan karışık bir durumda kalacağız. Bu, şimdiye kadarki en önemli davalardan biri, çünkü dünya karşısında savunmasız kalacağız." değerlendirmesini yaptı.