Trump, Şubat ayında Kolombiya lideriyle görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile önümüzdeki ayın başında Beyaz Saray’da bir araya geleceğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Şubat ayının ilk haftasında gerçekleşeceğini belirterek “Bunun Kolombiya ve ABD için çok iyi sonuçlanacağından eminim. Ancak kokain ve diğer uyuşturucuların Amerika Birleşik Devletleri’ne girişinin durdurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, Washington ile Bogota arasındaki ilişkilerde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunun görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olacağını gösteriyor.

Trump, Venezuela saldırısının ardından aralarında Kolombiya'nın da bulunduğu ülkeleri tehdit etmiş, Petro ise Trump'ın tehditlerine “boyun eğmeyeceklerini” söylemişti.