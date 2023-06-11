Trump: Suçlu bulunsam da ABD Başkanlığı'na aday olacağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamındaki dava dosyası dün kamuoyuna açıklandı.
Trump, iddianamenin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.
Georgia Eyaleti'ndeki Cumhuriyetçi Parti Kongresinde konuşan Trump, soruşturmanın 2024 başkanlık kampanyasını baltalamak için Joe Biden tarafından düzenlendiğini öne sürdü. Kendisini suçlayan özel savcı Jack Smith'ten "haydut" olarak bahseden Eski Başkan, derhal görevden alınmalı çağrısında bulundu.
Hakkındaki suçlamaların seçim anketlerinde kendisine desteği artırdığına işaret eden Trump, Mart ayında porno yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödediği iddiasıyla yargılandığı davanın ön seçimlerdeki sıralamasını yükseltmesine benzer şekilde, gizli belgeler" iddianamesinin de parti içindeki desteğini daha da artıracağını savundu.
Suçlu bulunsa da ABD Başkanlığı için aday olmaya devam edeceğini söyleyen Trump'ın salı günü Miami'deki Federal Mahkemeye çıkması bekleniyor.
Trump'a yönelik iddianamede, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bir askeri operasyonla ilgili gizli haritayı da içeren "saldırı planını" ve ABD ile yabancı ülkelerin savunma ve silah kabiliyetlerine ilişkin ayrıntılar içeren belgeleri paylaşmak gibi maddeler yer alıyor.
Dosyada, Trump'ın yardımcısı Walt Nauta'ya da yanlış beyan vermek ve komplo kurmak gibi farklı suçlamalar yöneltildi.
BELGELERDE NÜKLEER AYRINTISI
Ayrıca dosyada, Trump'ın evinde ele geçirilen belgeler arasında, ABD'nin "hassas savunma ve nükleer bilgilerinin" bulunduğuna işaret edilerek, yabancı bir devletin nükleer kapasitesine ilişkin detayların yer aldığı bir dosya da olduğu belirtildi.
Dava dosyasında ifadelerine yer verilen bir avukat ise Trump'ın bazı dosyaları FBI'dan kaçırmayı önerdiğini belirtirken, Trump'ın gizli belgeleri banyo, duş, balo salonu, depo, ofis ve yatak odası gibi evin farklı noktalarında sakladığı kaydedildi.
Öte yandan dava dosyasında gizli belgeler ile ilgili Trump'ın 2016'daki başkanlık kampanyası sürecinde yaptığı konuşmalara atıfta bulunularak, Trump'ın gizli belgeler hakkında seçilirse daha titiz davranacağını söylediği anımsatıldı.
"SAKLAYACAK BİR ŞEYİM YOKTU, ŞİMDİ DE YOK"
Trump kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformunda konuya ilişkin şu paylaşımlarda bulunmuştu:
"Biden, Kutularını Chinatown ve Boston'daki avukatının ofisi dahil her yere taşıdı. Dengesiz Jack Smith neden buna bakmıyor? Ayrıca, Mar-a-Lago'dan bir güvenlik kaydını, onlara açık bir şekilde sorgusuz sualsiz verdim. Saklayacak bir şeyim yoktu, şimdi de yok. Kimse Beyaz Saray'dan yanımda getirdiğim kişisel kayıtlara bakmama izin verilmediğini söylemedi. Bunda yanlış bir şey yok."
Trump, “Biden kayıtları yıllar boyunca tamamen güvensiz bir şekilde elinde tuttu, hatta Senatörken çalınmıştı. Bu saçmalık! Tıpkı Jack Smith, Lisa Monaco ve savcılığa gönderdikleri Matt Colangelo gibi. Burası artık Amerika değil. Cumhurbaşkanlığı Kayıtları Yasası kapsamında, tüm bunları yapmaya iznim var. Clinton Çorap Davası'nda karar oldukça net. DOJ ve FBI'ın yıllardır bana karşı yaptıkları dışında ortada hiçbir suç yok.” ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Donald Trump
- Joe Biden
- Abd