Trump: Suçlu bulunsam da ABD Başkanlığı'na aday olacağım

"SAKLAYACAK BİR ŞEYİM YOKTU, ŞİMDİ DE YOK"



Trump kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformunda konuya ilişkin şu paylaşımlarda bulunmuştu:



"Biden, Kutularını Chinatown ve Boston'daki avukatının ofisi dahil her yere taşıdı. Dengesiz Jack Smith neden buna bakmıyor? Ayrıca, Mar-a-Lago'dan bir güvenlik kaydını, onlara açık bir şekilde sorgusuz sualsiz verdim. Saklayacak bir şeyim yoktu, şimdi de yok. Kimse Beyaz Saray'dan yanımda getirdiğim kişisel kayıtlara bakmama izin verilmediğini söylemedi. Bunda yanlış bir şey yok."



Trump, “Biden kayıtları yıllar boyunca tamamen güvensiz bir şekilde elinde tuttu, hatta Senatörken çalınmıştı. Bu saçmalık! Tıpkı Jack Smith, Lisa Monaco ve savcılığa gönderdikleri Matt Colangelo gibi. Burası artık Amerika değil. Cumhurbaşkanlığı Kayıtları Yasası kapsamında, tüm bunları yapmaya iznim var. Clinton Çorap Davası'nda karar oldukça net. DOJ ve FBI'ın yıllardır bana karşı yaptıkları dışında ortada hiçbir suç yok.” ifadelerini kullanmıştı.