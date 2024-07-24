Trump, suikast girişiminden sonra açık hava mitingi düzenlemeyecek

Eski Başkan Donald Trump, açık hava mitingleri düzenlemeyi bırakmayı planlıyor. Eski başkan bu ay, Pensilvanya'nın Butler kentinde düzenlediği bir miting sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.



Kaynaklar, şu anda kapalı alanda miting düzenlemeyi planladıklarını, ancak Trump'ın daha küçük çaplı açık hava etkinliklerine veya girişlerin daha iyi kontrol edildiği etkinliklere katılabileceğini aktardı.



Bu etkinlikler stadyumlar gibi yakınlarda yüksek binaların ve görüş açısının olmadığı tesislerde gerçekleştirilecek.

GİZLİ SERVİS VE GÜVENLİK ZAFİYETİ



Mekan planlamasındaki değişiklik haberi, Gizli Servis müdürü Kimberly Cheatle'ın istifasını duyurduğu gün geldi. Cheatle istifa mektubunda, Pensilvanya'daki "güvenlik zaafının tüm sorumluluğunu" aldığını söyledi.



Trump, 13 Temmuz'da bir miting katılımcısının ölümüne ve ikisinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan bu yana güvenlik sorunundan defalarca bahsetti.



Verdiği bir röportajda Trump, ​​hafta sonu Michigan'da düzenlediği kapalı bir mitingden de bahsederek, "Kendimi güvende hissediyor muyum? Evet, kendimi güvende hissetmeliyim. Aksi takdirde, sanırım, bu işi yapamazdım" dedi.