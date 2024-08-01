Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez Pensilvanya'da

ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Butler'da kendisine yönelik suikast girişiminin ardından ilk kez Pensilvanya'da miting düzenledi.



Trump kapalı arenadaki kalabalığa, "Bildiğiniz gibi, bu Butler'dan beri katıldığım ilk miting. Bu arada, Butler'a da geri dönüyoruz" sözleriyle seslendi.



Eski başkan, çarşamba gecesi Harrisburg'da sahneye çıktı ve yaklaşık 90 dakika konuştu.



Suikast girişimi sırasında hayatını kurtardığını söylediği grafik ekranını kontrol eden kadını sahneye çıkardı.

Eski başkan, genç kadına sarıldı ve yanağından öptükten sonra onu "bilgisayar dehası" olarak tanımladı.

Trump,suikast girişimi sırasında ekrana bakmak için kafasını çevirmesi sayesinde kulağından vurularak ölümcül bir yara almaktan kurtulmuştu.