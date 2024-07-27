Trump, suikaste uğradığı Pensilvanya'ya geri dönecek

Trump, "Kahraman itfaiyecimiz Corey'i ve yaralanan cesur vatanseverleri onurlandıracak büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya'daki Butler'a geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

ANKETLERDE AZ FARKLA ÖNDE



ABD'nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal tarafından yapılan son ankete göre Trump, ABD Başkan Yardımcısı ve rakibi Kamala Harris'in 2 puan önünde.



Ankete göre Trump yüzde 49, Harris ise yüzde 47 oy oranına sahip.