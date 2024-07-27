Trump, suikaste uğradığı Pensilvanya'ya geri dönecek

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz’da suikast girişimine uğradığı Pensilvanya'da yeniden miting yapacağını duyurdu.

Trump, suikaste uğradığı Pensilvanya'ya geri dönecek

Cumhuriyetçi başkan adayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13 Temmuz'da suikast girişimine uğrayarak yaralandığı Pensilvanya eyaletine bağlı Butler'da yeniden miting düzenleyeceğini açıkladı.

Trump, "Kahraman itfaiyecimiz Corey'i ve yaralanan cesur vatanseverleri onurlandıracak büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya'daki Butler'a geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Mitingin tarihine ilişkin bilgi paylaşmayan Trump, "Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın" ifadelerine yer verdi.

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TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı.

Saldırıda mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'u olay yerinde öldürmüştü.

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ANKETLERDE AZ FARKLA ÖNDE

'nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal tarafından yapılan son ankete göre Trump, ABD Başkan Yardımcısı ve rakibi Kamala Harris'in 2 puan önünde.

Ankete göre Trump yüzde 49, Harris ise yüzde 47 oy oranına sahip.

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