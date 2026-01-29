Trump Suriye ile anlaşması için İsrail'e bir ay süre verdi

Trumph'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara ile yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntıları netleşiyor.

Middle East Eye (MEE), görüşmenin ayrıntılarına ulaştı. Sitedeki habere göre Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu mart ayına kadar Suriye ile anlaşması için zorluyor.

Haberin ayrıntıları şöyle;

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Suriye'yi Mart ayına kadar bir güvenlik anlaşmasını sonuçlandırmaya zorluyor ve konuyla ilgili bilgi sahibi çeşitli kaynaklar, anlaşmanın "yakında" açıklanabileceğini öngörüyor.

Ancak, İsrail birliklerinin Hermon Dağı'ndaki varlığı önemli bir engel olmaya devam ediyor. Middle East Eye'a konuşan kaynaklara göre, her iki taraf da mevzileniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Suriyeli mevkidaşı

Ahmed el-Şara ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye dair bilgi sahibi bir kaynağa göre, bu konu görüşmede de ele alındı.

Kaynak, "Trump, Şara'ya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Şam ile güvenlik anlaşmasını sonuçlandırması için bir ay süre verdiğini söyledi. İsrail ile görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi. Tek sorun Cebel el-Şeyh [Hermon Dağı]. Geri kalan konularda anlaşmaya varıldı.” bilgisini paylaştı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir Körfez yetkilisi, bir aylık zaman çizelgesini doğruladı.

İlk kaynağa göre Trump, Şara'ya "birden fazla Suriye" değil, birleşik bir Suriye görmek istediğini de söyledi.

Salı günü gazetecilere konuşan Trump, "Suriye'nin son derece saygın cumhurbaşkanı" ile "Harika bir görüşme" yaptığını belirterek, ülkedeki ve bölgedeki gelişmelerden çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Suriye hükümeti, görüşmenin içeriği hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, Trump ile yapılan görüşmenin "çok iyi" geçtiğini söylemekle yetindi.

Ancak Suriyeli bir yetkili MEE'ye İsrail ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve yakında bir "çığır açıcı gelişme" beklediklerini doğruladı.

MEE, konuyla ilgili yorum almak için Beyaz Saray ile iletişime geçti.

Batılı üst düzey bir yetkili MEE'ye verdiği demeçte, İsraillilerin ABD'ye Hermon Dağı'ndan vazgeçmenin "kırmızı çizgi" olduğunu bildirdiğini söyledi.

Yetkili, İsrail'in bu konudaki tutumunu dört hafta içinde değiştirmesini beklemediklerini de sözlerine ekledi ve “Trump'ın İsrail'e uyguladığı tüm baskı, temelde ABD Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın tekrarladığı noktalardan ibaret.” dedi.

ÖZEL TEMSİLCİ BARRACK İÇİN YORUMLAR

İsrail, 2024 yılının sonlarında Beşar Esad hükümetinin çökmesinin ardından bölgenin en yüksek zirvesi olan Hermon Dağı'nı işgal etti.

Batılı yetkili, "Trump'ın İsrail'e uyguladığı tüm baskı temelde ABD Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın söylemlerinden ibaret. Yönetimdeki hiç kimse Barrack gibi bunu savunmuyor." dedi.

Yetkili, kaynakların Trump'ın görüşme sırasında belirlediğini söylediği son tarihin, Barrack'ın tarafları bir araya getirmek için Trump'ın kulağına fısıldadığı bir şey olduğunu da sözlerine ekledi. Barrack, bu ayın başlarında Şara birliklerinin düzenlediği askeri operasyonun ardından Suriye Demokratik Güçlerinin kuzeydoğu Suriye üzerindeki kontrolünün çözülmesinde kilit bir rol oynadı. Barrack, ABD'nin "ayrılıkçılık veya federalizm olmaksızın" birleşik bir Suriye'den yana olduğunu söyledi.

Barrack'ın diplomasisi Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri konusunda öncü rol üstlendi, ancak bu tutumu ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından eleştirildi.

İsraillilerle temas halinde olan batılı bir kaynak, İsrail'in ABD'nin bölünmüş olduğunu bildiğini ve Hermon Dağı'nı, Suriye'nin kuzeydoğusundan farklı olarak, ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü söyledi.

Aynı yetkili, "Centcom ve Cumhuriyetçi milletvekilleri Suriye'nin Kürtlere yönelik saldırısına karşı çıkarken, Barrack bunu destekledi." dedi.

Bu ayın başlarında Paris'te ABD arabuluculuğuyla yapılan görüşmelerin ardından Suriye ve İsrail, istihbarat paylaşımını ve askeri gerilimi azaltmayı koordine etmeyi amaçlayan "özel bir iletişim birimi" kurarak ortak bir mekanizma oluşturma konusunda anlaştılar .

İki ülke arasında 1974'ten beri ABD destekli bir güvenlik anlaşması yürürlükte.

Ancak, Esad hükümeti 2024 sonlarında düştüğünde, İsrail Suriye askeri altyapısına saldırmaya başladı ve 1967'de ele geçirdiği Golan Tepeleri'nin ötesinde Suriye'nin geniş bölgelerini işgal etti.

Ortak açıklamada, "Bu mekanizma, her türlü anlaşmazlığı hızlı bir şekilde çözmek ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecektir." denildi.