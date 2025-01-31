Trump: Suriye konusunda bir karar vereceğiz

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Trump, "İsrail medyasında ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine ilişkin haberler çıkıyor, bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki soruya, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye müdahil değiliz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." yanıtını verdi.

İSRAİL MEDYASINDA "ABD ASKERİNİN SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİ" İDDİASI



İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtilmişti.



Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.



