Trump, Suudi Arabistan'da stratejik ortaklık anlaşması imzaladı: Riyad'a F35 mi verilecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık uçağı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a indi.



ABD lideri, Riyad ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump, Kraliyet Sarayı'nda yaptığı görüşmede Suudi Veliaht Prensi'ni "dost" olarak nitelendirerek, iki lider arasında iyi ilişkiler bulunduğunu söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN F35 İSTİYOR

Bu arada Reuters'a konuşan iki kaynak, ABD ve Suudi Arabistan'ın Riyad'ın F-35 jetlerini satın alma olasılığını görüştüğünü öne sürdü. Krallık bu askeri uçakları almayı yıllardır istiyor.

Ancak bu uçakları ABD'nin yakın müttefiki İsrail kullanıyor. Kaynaklardan biri, Washington'un Suudi Arabistan'a, İsrail'de kullanılan bir uçağı verip vermeyeceğinin şüpheli olduğunu ifade etti.

TRUMP, ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın yarın Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceğini açıkladı.

Trump da Suudi Arabistan Forumu'ndaki konuşmasında, yeni Suriye hükümetinin ülkeyi istikrara kavuşturmada başarılı olmasını ummak gerektiğini söyledi.

142 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA ANLAŞMASI



Trump ve Veliaht Prens Selman, ekonomik stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. İki ülke enerji, maden ve savunma alanlarında anlaşmalara imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan 'tarihteki en büyük silah satış anlaşması' imzalandı" denildi.

Savunma anlaşması, Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün bir parçası.

Anlaşma, Riyad’a ABD firmalarından son teknoloji ekipman ve hizmetlerin sağlanmasını içeriyor.

1 TRİLYON DOLARA ÇIKACAK

Veliaht Prens Selman ise gelecek aylarda iki ülkenin 600 milyar dolarlık taahhüdü 1 trilyon dolara çıkaracağını savundu.



"Bugün, doğal kaynaklara dayalı bir ekonomiden, gelir, bilgi ve inovasyon kaynaklarının çeşitlendirilmesine dayalı bir ekonomiye kadar bu stratejik ortaklığı çeşitli aşamalarında derinleştirmek için bir araya geliyoruz. Ortak yatırımlar, ekonomik ilişkimizin en önemli dayanaklarından biriydi."

ELON MUSK'TAN STARLİNK TEŞEKKÜRÜ

Görüşmelerde Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk da yer aldı. Birkaç dakikalığına konuşma yapan teknoloji milyarderi Tesla'nın insansı Optimus robotlarını Trump ve Prens Selman'a gösterdi.

Milyarder ayrıca Suudi Arabistan'a Starlink uydu interneti hizmetinin deniz ve havacılıkta kullanımının onaylanmasından dolayı teşekkür etti.