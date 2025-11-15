Trump: Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını umuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyarete dikkati çeken Trump, görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. ABD Başkanı, "Evet onlar (Suudi Arabistan) F-35 almak istiyorlar, ben de bunu inceliyorum. Hatta aslında bundan daha fazlasını, birçok savaş uçağını almak istiyorlar." diye konuştu.

Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme ihtimaline ilişkin, "Suudi Arabistan'ın çok yakında İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını umuyorum. Bu konuyu da (Bin Selman ile) yapacağımız görüşmede ele alacağız." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İBRAHİM ANLAŞMALARI

İbrahim Anlaşmaları, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesiyle 2020’de başlamıştı. Bu anlaşmalar, “bölgesel iş birliğini” ve “dinler arası hoşgörüyü teşvik etmeyi” amaçlıyor.