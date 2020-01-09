Trump: Tahran'da düşen Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın ABD'ye yönelik misilleme yaptığı gün düşen Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağıyla ilgili olarak şüpheleri olduğunu belirtti ve olayın trajik olduğunu vurguladı. Trump, "Birileri hata yapmış olabilir" dedi.

ABD Başkanı'nın açıklamalarından kısa süre sonra da İran'dan bir açıklama geldi. Sivil Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada, iddialar reddedildi ve "Uçağın füzeyle vurulmuş olması mantıksız ve imkansız" denildi.