Trump: Tahran'da düşen Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen Ukrayna uçağıyla ilgili konuştu. Trump, "Yanlışlıkla düşürülmüş olabilir" dedi.

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İran'da düşen Ukrayna uçağında terör ve füze saldırısı ihtimali

İran'da düşen Ukrayna uçağında terör ve füze saldırısı ihtimali

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın ABD'ye yönelik misilleme yaptığı gün düşen Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağıyla ilgili olarak şüpheleri olduğunu belirtti ve olayın trajik olduğunu vurguladı. Trump, "Birileri hata yapmış olabilir" dedi.

ABD Başkanı'nın açıklamalarından kısa süre sonra da İran'dan bir açıklama geldi. Sivil Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada, iddialar reddedildi ve "Uçağın füzeyle vurulmuş olması mantıksız ve imkansız" denildi.

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