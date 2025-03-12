Trump "Tango için iki kişi gerekir" dedi, Rusya'dan yanıt geldi | Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde'de dün yaptıkları görüşmelerin ardından önemli bir açıklamada bulundu.



Açıklamaya göre Ukrayna, 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.



Ateşkes, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak.



Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da belirtildi.

TRUMP: PUTİN'LE BUGÜN YARIN GÖRÜŞECEĞİZ Beyaz Saray'daki tartışma dünyanın gündemine yerleşmişti. ABD Başkanı Trump, Cidde’deki görüşmelerin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz" dedi.



Zelenski'yi yeniden Beyaz Saray'a davet edecek



Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle" diye yanıt verdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, ateşkesle ilgili bu hafta görüşeceğini de ifade eden Trump, "Tango yapmak için iki kişi gerekir” ifadesini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında" dedi.

ZELENSKİ: BİZ RAZIYIZ, RUSLAR DA RAZI OLURSA... Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ABD'nin teklif ettiği "30 günlük acil ateşkesi" olumlu bulduklarını söyledi.



Zelenski, "ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik o anda devreye girecek" dedi.



​​​​​​​Ateşkesin sağlanması durumunda söz konusu 30 gün içerisinde ABD ve diğer müttefikler ile görüşeceklerini kaydeden Zelenski, Ukrayna için güvenlik garantileri ve sürdürülebilir barış hakkında çalışacaklarını belirtti.

LAVROV: MOSKOVA TEHLİKELİ TAVİZLERDEN KAÇINACAK Rus ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada, olası bir ateşkese ilişkin, Moskova'nın insanların hayatını tehlikeye atacak tavizlerden kaçınacağını söyledi. Lavrov, kalıcı bir barış anlaşması olması halinde Rusya'nın Ukrayna'da NATO birliklerinin varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu yineledi.



TASS'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kendi kararlarını vereceğini ifade etti.



Zaharova, “Rusya Federasyonu'nun pozisyonunun şekillenmesi, bazı anlaşmalar ya da bazı tarafların çabaları nedeniyle yurtdışında gerçekleşmiyor. Rusya Federasyonu'nun pozisyonunun şekillenmesi Rusya Federasyonu içinde gerçekleşir” diye konuştu.

