Trump tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın art arda devreye soktuğu yüzde 50'yi bulan yeni gülmrük vergilerinin yankıları sürüyor.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) tarifelerin ABD bütçesi ve ekonomisine etkilerine ilişkin analizini güncelledi.

Analizde, ABD'de ithal edilen mallar için yürürlükte olan gümrük vergisi oranının 19 Ağustos itibarıyla, 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığının tahmin edildiği vurgulandı.



Yüksek gümrük vergileri devam ederse, 6 Ocak-19 Ağustos arasında uygulanan gümrük vergisi artışlarının, 2025-2035 döneminde birincil açıkları 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını da 0.7 trilyon dolar azaltacağı belirtilen analizde, sonuç olarak gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam açığı 4 trilyon dolar düşüreceği ifade edildi.