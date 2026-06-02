Trump tarih verdi. "Hürmüz Boğazı için anlaşmaya varabiliriz"

ABD ve İran arasındeki barış müzakereleri sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump , ABC News'e yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerde "ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini" iddia etti.

Bu durumun, "İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından" kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı.

Trump, İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının "gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına" işaret etti.

ABD Başkanı Trump, "bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının" altını çizdi.



NE OLMUŞTU?

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, müzakere ekibinin, Lübnan’a yönelik İsrail saldırıları nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu bildirmişti.

Buna göre İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki operasyonlarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağı açıklanmıştı. Devlet medyasında Lübnan'a yönelik saldırıların durmaması halinde ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona erme ihtimalinin yüksek olacağı belirtildi.



“BEYRUT'A ASKER GÖNDERİLMEYECEK”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmüşyü. Görüşmeye ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, Beyrut'a hiçbir askerin gönderilmeyeceğini, yolda olan askerlerin de geri çevrildiğini açıklamıştı.

Trump ayrıca, üst düzel temsilciler aracılığı ile Hizbullah ile de görüştüğünü belirtmişti. Trump, “Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti” dedi.

ABD-İRAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Son olarak İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." demişti.

İran basını tarafından İran ile ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu ileri sürülmüştü. Tüm temaslara rağmen mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edilmişti.

Ayrıca, tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu kaydedilmişti.

ABD VE İRAN'DAN KARŞILIKLI SALDIRILAR

Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM, İran'ın uluslararası sularda ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesini de içeren saldırgan eylemlerine yanıt olarak Keşm Adası ve Goruk Adası'nda füze rampalarını vurduklarını duyurmuştu.

Bu saldırıların üzerine İran ordusu da Kuveyt'teki ABD üslerini hedef alarak yanıt vermişti.İran Devrim Muhafızları, Sirik Adası'ndaki telekom kulesinin ABD tarafından vurulmasına misilleme olarak bir ABD üssünün hedef alındığını açıklamıştı.

ABD, 13 Nisan’dan bu yana İran’a yönelik deniz ablukası uyguluyor.

