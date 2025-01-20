Trump: Tarihi bir hız ve güçle tüm krizleri çözeceğim

Bugün yemin ederek resmen görevine başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Washington'da bulunan Capital One Arena spor salonunda düzenlenen etkinlikte destekçileriyle bir araya geldi.



Bir saati aşan konuşmasında Trump, seçim başarısından ekonomi politikasına, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini ezici bir üstünlükle kazandığını ve bunun için Amerikan halkına minnettar olduğunu söyleyen Trump, halkın Biden'ın politikalarından dolayı çok sıkıntı çektiğini savundu.

"TARİHİ BİR HIZ VE GÜÇLE HAREKET EDECEĞİM"



“(Yerel saatle) Yarın öğlen ülkemizi geri alacağız. Washington’daki başarısız ve yozlaşmış siyasi düzenin, başarısız bir yönetimin saltanatına son vereceğiz. Amerika'nın gerilediği dört yıllık perde kapanıyor ve Amerikan gücü, refahı, onuru ve gururunun yepyeni bir dönemi başlıyor." diyen Trump, Biden yönetiminden kalan sorunları teker teker çözeceklerini ifade etti.



Cumhuriyetçi seçmenlerin seçimde güçlü bir mesaj verdiğini vurgulayan Trump, “Bu hareket, Amerikan tarihindeki en büyük siyasi harekettir ve 75 gün önceki seçimlerde ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en büyük siyasi zaferi elde ettik.” değerlendirmesini yaptı.



Trump, “(Yerel saatle) Yarın itibarıyla tarihi bir hız ve güçle hareket edeceğim ve ülkemizin karşı karşıya olduğu tüm bu krizleri çözeceğim.” dedi.



SINIR GÜVENLİĞİ



Trump'ın konuşmasında en fazla vurgu yaptığı başlıklardan biri, seçim vaatleri arasında da öne çıkan sınır güvenliği ve yasa dışı göçmenler konusu oldu.



Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz sınır güvenliğini sağlamak ve yasa dışı göçmenlerin girişini engellemek için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Trump, "Şimdiye kadar gördüğünüz en agresif ve kapsamlı sınır güvenliği önlemlerini açıklayacağım.” ifadesini kullandı.



Trump, “Son derece memnun kalacağınız çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacağım. Ülkemizi yeniden doğru yola sokmamız gerekiyor. (Yerel saatle) Yarın akşama kadar sınırlarımızın istilası sona erecek ve yasa dışı sınır geçişinde bulunanlar bir şekilde evlerine dönme yolunda olacaklar.” diye konuştu.



Biden'ın sınır politikalarını sert şekilde eleştiren Trump, özellikle bazı suçluların yasa dışı şekilde ülkeye kolayca girdiklerini ve bu kişilerin derhal sınır dışı edileceklerini söyledi.



“Amerikan topraklarında faaliyet gösteren yasa dışı yabancı çete üyelerini ve göçmen suçluları sınır dışı edeceğiz." mesajını veren Trump, kendisi için bu konunun çok önemli olduğunun altını çizdi.



TİKTOK'UN YARISINA ABD ORTAK OLACAK

Biden döneminde çıkarılan yasa uyarınca bir süreliğine ABD'de erişime kapatılan TikTok uygulamasının yeniden açılacağını kaydeden Trump, gerekli düzenlemeyi yaparak sahibi Çinli olan TikTok'un yarısına ABD'nin ortak olacağını ve böylece uygulamanın erişime açık kalacağını belirtti.



TikTok'u kullanmayı sevdiğini ve milyonlarca Amerikalının bu uygulamayı kullandığını anlatan Trump, başkanlık koltuğuna oturunca TikTok yasağını kaldırmaya yönelik bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ve uygulamanın yüzde 50'sine ABD'nin sahip olacağını söyledi.



"TikTok bugün itibarıyla geri döndü." diyen Trump, bu ve benzeri sosyal paylaşım platformlarının genç seçmen kitlesine ulaşmada önemli olduğunun altını çizdi.



Trump, TikTok'la ilgili formülünü, "ABD, TikTok’un yüzde 50’sine sahip olacak. Buna onay veriyorum. Ortak girişim dediğimiz şeyi yapacağız ve bunda hiçbir risk yok. Para koymuyoruz. Tek yaptığımız, onlara bu tür bir yolla şu an sahip olmadıkları onayı vermek." diye açıkladı.



ABD'nin Los Angeles kentinde halen devam eden orman yangınlarına da değinen Trump, cuma günü Los Angeles bölgesini ziyaret edeceğini duyurdu.



"ERKEKLERİN KADIN SPORLARINA GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Trump ayrıca, trans bireylerin kadın sporlarında artık yer alamayacağını ve bunun için de gerekli düzenlemeleri yapacağını söyledi.



“Bu iş yarın halledilecek. Erkeklerin kadın sporlarına katılmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş bitmiştir.” diye konuştu.



