Trump tehditlere devam ederken, İran'da halka silah eğitimi verildi
17.05.2026 20:18
Son Güncelleme: 18.05.2026 05:52
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik, "Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak” dedi. İran'da ise camilerde ve meydanlarda halka silah eğitimi verildi.
ABD ve İran hattında belirsizlik devam ederken, Amerikan basınında Washington ve Tel Aviv'in olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde olduğu iddiası konuşuluyor.
ABD Başkanı Donald Trump, “İran için zaman daralıyor. Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak” dedi.
Trump'ın paylaştığı yapay zeka görsellerinden biri
Trump sosyal medya hesabından arka arkaya yapay zekayla düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerden birinde, Trump bir İran uçağının vurulma emrini veriyor. Bir diğer görselde ise "güle güle hızlı tekneler" yazıyor ve Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor.
Başkent Tahran'da yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi verdi.
Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor. Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.
NETANYAHU, TRUMP İLE İRAN'I GÖRÜŞTÜ
ABD merkezli haber sitesi Axios'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Axios’a konuşan İsrailli yetkili, ikilinin telefon konuşmasında İran konusunu görüştüğünü söyledi.
İsrail basını, söz konusu görüşmenin, İran'a olası yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınması beklenen güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde gelmesine dikkat çekti.
ABD-İRAN HATTINDA SON DURUM
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretini tamamlamasının ardından gözler bir kez daha Washington-Tahran hattına çevrildi.
Amerikan basınına göre Washington ve Tel Aviv, İran'a yönelik olası bir operasyon için yoğun hazırlık içinde. New York Times gazetesi, Trump'ın üst düzey danışmanlarının savaş planlarını hazırladığını yazdı. Ancak gazete Trump'ın henüz bir sonraki adıma ilişkin nihai bir karar vermediğini de vurguladı.
Habere göre bir taraftan da İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmasını sağlayacak bir uzlaşı oluşturulması çabası var. Böylece Trump’ın zafer ilan etmesi ve Amerikalı seçmeni İran’a yönelik operasyonun başarılı olduğuna ikna etmeye çalışması hedefleniyor.
New York Times'a göre savaş Trump için siyasi bir yük haline gelmiş durumda ve nihai hedefi olan İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme amacına da ulaşabilmiş değil.
Gazeteye konuşan iki yetkili, ABD ve İsrail’in, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en yoğun hazırlıkları yaptığını ve İran’a yönelik saldırıların gelecek hafta yeniden başlayabileceğini belirtti.
Savunma Bakanı Pete Hegseth de geçen hafta yaptığı açıklamada “Gerektiği takdirde bir planımız var” demişti.
SALDIRI SEÇENEĞİ MASADA
ABD basınından Axios, Trump'ın salı günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir toplantı düzenleyerek askeri harekat seçeneklerini masaya yatırmayı planladığını yazdı.
ABD’li yetkililer, Trump’ın saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi halinde seçenekler arasında İran’ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha agresif bombardımanların bulunduğunu belirtti.
Yetkililere göre bir diğer seçenek ise, yeraltına gömülü nükleer materyalleri hedef almak amacıyla özel operasyon birliklerinin sahaya gönderilmesi. Uzman kara birlikleri olarak bu güçlerin, İran’ın İsfahan'daki nükleer tesisini hedef alan bir operasyonda kullanılabileceği aktarılıyor. Askeri yetkililer, bu seçeneğin yüksek can kaybı riski taşıdığını da belirtti.
Tahran yönetimi olası bir saldırıya hazırlıklı olduğu mesajını veriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yse son açıklamasında askeri bir çözüm yolunun olmadığını, ABD'nin bu gerçeği anlaması gerektiğini söylemişti.