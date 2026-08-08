Trump, tehlike altındaki türlere korumayı kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde çevre politikalarında radikal bir dönüm yaşanıyor.

Donald Trump yönetimi yarım asırlık Nesli Tehlike Altında Olan Türler Yasası’nın koruma tedbirlerini gevşeten yeni kuralları yürürlüğe koydu.

Kararla birlikte, bin 600’den fazla türün yaşam alanındaki sanayi kısıtlamaları kaldırıldı. Yok olma tehdidi altındaki türlerin yaşam alanları petrol sondajı, madencilik ve inşaat faaliyetlerine açılmış oldu.

“ÖLDÜRME ŞARTI” ARANACAK

ABD Yüksek Mahkemesinin 1995 tarihli kararı ile çevre tahribatı, türlere dolaylı yoldan zarar verildiği gerekçesiyle yasa ihlali sayıyordu.

Değişimin merkezinde, yasadaki "zarar verme" kavramının yeniden tanımlanması yatıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bir projeye engel olunabilmesi için hayvanlar ya da bitkilerin doğrudan fiziki olarak zarar görmesi ya da öldürülmesi şartı aranacak. Bir başka deyişle, canlıların yaşadığı doğal alanların sanayi faaliyetleriyle yok edilmesi, artık yasadışı sayılmayacak.

“HAYVANLARI DEĞİL İŞÇİLERİ KORUYORUZ”

Karara çevre örgütleri sert tepki gösterdi. Trump ise eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Eski kuralları "ekonomiyi kelepçeleyen bürokratik engeller" olarak niteledi. Trump paylaşımında, "Radikal çevrecilerin madencilik, enerji ve tarım projelerimizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Amerikalı işçileri koruyoruz. Hayvanları değil, Amerikan istihdamını öncelikli kılıyoruz" ifadelerini kullandı.