Trump Teksas'ta: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte 4 Temmuz'daki sel felaketinin vurduğu Teksas'ta hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü, başsağlığı diledi.

Sel felaketinin açtığı zararı yerinde tespit etmek için Teksas'a giden Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Vali Gregg Abbot ve diğer bazı yerel yetkililerle basın toplantısı da düzenledi.



En az 120 kişinin ölümüne, 170'den fazla kayba yol açan yıkıcı sel felaketinin neden olduğu yıkım karşısında şaşırdığını belirten Trump, "100 yıllık ağaçlar yerlerinden fırlamış. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." dedi.



Başkan Trump, sel felaketine neden olan nehir yatağının 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldiğine işaret ederek, bunun daha önce gördüğü kasırga veya hortumlara benzemediğini söyledi.



BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sel suları altında kalan öğrenci kampında hayatını kaybeden kız çocuklarına atıf yapan ABD Başkanı, "Onlar Tanrı'yı sevdikleri için oradaydılar ve bu akıl almaz trajedinin yasını tutarken, Tanrı'nın o küçük güzel kızları cennetteki rahatlatıcı kollarına kabul ettiğini bilmek bize teselli veriyor." ifadelerini kullandı.



Trump'ın eşi Melania Trump da "Güzel, genç ruhlarını kaybeden tüm ebeveynlere en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." sözleriyle afetzede ailelerin acısını paylaşırken, ABD halkının bu ailelerin çocukları için yas tuttuğunu söyledi.