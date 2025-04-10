Trump: TikTok’un durumu hala masada

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD’deki varlıklarının devredilmesine ilişkin olası bir anlaşmanın hâlâ “masada” olduğunu açıkladı. Bu açıklama, anlaşmanın birkaç gün önce askıya alındığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

“ÇİN’LE NELER OLACAĞINI BEKLEYİP GÖRMEMİZ GEREKECEK”

Trump, Beyaz Saray’daki gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok iyi insanlar ve çok zengin şirketlerle bir anlaşmamız var. Bu şirketler bu işi çok iyi yapar. Ancak Çin’le neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek” dedi. “Anlaşma hâlâ masada, hem de fazlasıyla.”

“ÇİN’LE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Trump ayrıca Çin’le ilişkiler konusunda iyimser mesajlar vererek, “Çin’le çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.



TikTok’un ABD’deki faaliyetleri, uzun süredir ulusal güvenlik tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

Trump yönetimi, uygulamanın Çin merkezli olması nedeniyle kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda endişe duyuyor ve bu nedenle uygulamanın ABD varlıklarının Amerikalı şirketlere satılmasını talep ediyor.

