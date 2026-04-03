Trump TIME'ın kapağında: Çıkış nerede?
03.04.2026 02:40
İki haftada bir yayımlanan TIME dergisi dikkat çekici kapaklarıyla biliniyor.
ABD merkezli TIME dergisi "Çıkış nerede?" başlığıyla bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'ı kapağına taşıdı.
ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta Tahran'ı bombalamasıyla başlayan İran Savaşı 35'inci gününde sürerken TIME dergisi ABD Başkanı Donald Trump 'ın çelişkili çıkışlarını kapak yaptı.
Manşetten "Çıkış nerede?" sorusunu soran derginin alt manşetinde ise "Trump İran savaşından çıkış yolu arıyor" ifadesi yer aldı. Kapakta ABD Başkanı'nın İran ve bölgedeki ülkeleri gösteren bir harita tuttuğu görülüyor. Haritanın tam ortasında ise Hürmüz Boğazı göze çarpıyor.