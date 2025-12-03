Trump, toplantıda gözlerini açık tutamadı

Amerikan Başkanı Donald Trump, bir kez daha uykuyla mücadele etti. Trump'ın kabine toplantısı 2 buçuk saate yakın sürdü. 79 yaşındaki ABD Başkanı, zaman zaman gözlerini açık tutmakta zorlandı.

Trump, eski Başkan Joe Biden'a kıyasla medya tarafından yorgunluk konusuna ilişkin kendisine daha acımasız davranıldığını savundu. Sağlığının çok iyi durumda olduğunu belirtti.

Ancak Trump, kabinedeki bakanlar konuşurken üç kez uykuyla ve yorgunlukla mücadele ederken görüldü. Trump, Oval Ofis'teki bir etkinlik sırasında da uykulu haliyle dikkat çekmişti.