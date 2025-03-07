Trump, Trudeau'yu ağlattı: Kanada başbakanı aşağılanmaya dayanamadı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görevinin son günlerinde basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gümrük vergisi savaşıyla eziyet etmesinin ardından Trudeau, toplantı sırasında gözyaşlarına boğuldu.

GÜMRÜK VERGİSİ SAVAŞLARI



ABD, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayarak ülkeyi bir ticaret savaşına sürükledi. Ancak Trump, kararını yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra askıya aldı.

Dün akşam Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tarifelerinde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı.

TRUMP AYLARDIR ALAY EDİYOR



Trump aylardır Trudeau ile alay ediyor, Kanada'yı 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyor ve başbakana "Vali Trudeau" diye sesleniyor.



Trudeau ise bu sırada bir sonraki seçimi kazanamayacağı anlaşılınca istifa etmek zorunda kalmasının ardından bir nevi zafer turu atmaya çalışıyor.



Ottawa'da çocuk sağlığı konusunda düzenlediği bir basın toplantısında, yolun sonunu açıkça gördüğünü ve duygulandığını söyledi.

"KANADALILARI İLK SIRAYA KOYDUM"



Açıkça ağlamaya başlayan Başbakan, "Bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koydum. Bu yüzden burada size, bu hükümetin son günlerinde bile yanınızda olduğumuzu, Kanadalıları bugün ve gelecekte hayal kırıklığına uğratmayacağımızı söylemek için bulunuyorum." dedi.

TRUMP GÖREVİ BIRAKACAĞINA İNANMIYOR



Trudeau ile alay etmeye devam eden Trump ise, "İnanın ya da inanmayın, Kanada için yaptığı korkunç işe rağmen, Justin Trudeau'nun, kendisinin sebep olduğu Gümrük Vergisi sorununu, Başbakanlığa tekrar aday olabilmek için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli!" açıklamasında bulundu.



Kanada'daki bir sonraki seçim en geç 20 Ekim 2025'te gerçekleştirilecek.

