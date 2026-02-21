Trump tüm dünyaya uyguladığı küresel vergiyi yüzde 15'e çıkarttı

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin önceki gümrük vergisi kararlarını iptal etmesinin ardından, tüm ülkelere ABD'ye ithalatlarında geçici olarak yeniden yüzde 10 tarife getirmişti. Trump, bu vergiyi yüzde 15'e çıkarttığını açıkladı.

Trump aldığı kararı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını "gülünç" olarak nitelendiren ABD Başkanı, "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere daha önce çıkladığım yüzde 10'luk küresel vergiyi yüzde 15'e yükselttim" ifadelerini kullandı.

Trump, önümüzdeki süreçte yasaların izin verdiği sürece yeni gümrük vergileri duyuracaklarını da belirtti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikan başkanının, birçok ülkeye uyguladığı gümrük tarifesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.