Trump: Tüm üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracağım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında bir Ulusal Muhafız üyesinin öldüğü saldırının ardından tüm “Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağını” söyledi.

Bu açıklama, saldırının failinin 2021’de bir yerleştirme programıyla ABD’ye giren bir Afgan olduğunun belirlenmesi sonrası göç politikalarında yeni bir sertleşmeye işaret ediyor.

Trump, hangi ülkeleri kastettiğini ya da “kalıcı durdurma” ifadesiyle neyi hedeflediğini açıklamadı ancak planın, eski Başkan Joe Biden döneminde onaylanan vakaları da kapsayacağını belirtti.

Trump, Truth Social platformunda şunları yazdı:

“ABD sisteminin tamamen iyileşmesi için tüm Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağım. Biden döneminde yapılan milyonlarca yasa dışı kabulü sonlandıracak, Joe Biden’ın otomatik imzasıyla onaylananlar da dahil hepsini iptal edeceğim ve ABD için net bir değer taşımayan herkesi sınır dışı edeceğim.”

Trump ayrıca, tüm federal yardımların ve sübvansiyonların “vatandaş olmayanlar” için sonlandırılacağını, ülke huzurunu bozan göçmenlerin vatandaşlıktan çıkarılabileceğini ve güvenlik riski olarak veya “Batı uygarlığıyla uyumsuz” görülen yabancı uyrukluların sınır dışı edileceğini söyledi.

SALDIRILARIN ARDINDAN GÖÇ DÜZENLEMELERİ HIZLANIYOR

Trump’ın açıklamaları, pusuya düşürülerek öldürülen 20 yaşındaki Ulusal Muhafız Sarah Beckstrom’un ölümünün ardından geldi. Trump, saldırıda yaralanan Andrew Wolfe’un da “hayatı için mücadele ettiğini” söyledi.

Yetkililer, Trump’ın Biden döneminde onaylanan iltica başvurularının ve 19 ülke vatandaşına verilen Green Card’ların kapsamlı bir incelemeden geçirilmesini emrettiğini açıkladı.

Trump, ayrı bir açıklamasında, Afganistan’dan yapılan “korkunç” hava tahliyesi sırasında yüz binlerce kişinin tamamen “denetimsiz ve sorgusuz sualsiz” ABD’ye girdiğini iddia etti.

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri, Afgan vatandaşlarla ilgili tüm başvuruların işlenmesini süresiz olarak durdurdu.