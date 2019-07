Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı, Washington'in gündemindeki yerini koruyor. Bir tarafta yaptırımlara sıcak bakmayan ABD Başkanı Donald Trump, diğer tarafta yaptırım baskısı yapan senatörler var.



Türkiye ile ABD arasında yaşaman S-40 krizi Beyaz Saray'da masaya yatırıldı. Başkan Donald Trump, Dış İlişkiler Komitesi'nden James Risch liderliğindeki Cumhuriyetçi senatörleri kabul etti. 53 senatörden 45'inin katıldığı toplantı 1 saat 10 dakika sürdü.



Görüşmede Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerine karşılık Türkiye'ye yaptırım uygulanması tartışıldı. Amerikan New York Times gazetesine göre toplantıdan karar çıkmadi.



Washington Post da toplantıya dair ayrıntılara yer verdi. Gazeteye göre Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin F-35 sistemini tehlikeye attığı gerekçesiyle Trump'tan yaptırım konusunda geri adım atmamasını istedi.



Senatörler Caatsa yaptırımlarının devreye sokulması çağrısı yapıyor. Ancak ABD Başkanı Trump yaptırımlardan ziyade Türkiye'yle masaya oturma taraftarı.



Trump, Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizinde her fırsatta Obama yönetiminin hatalı olduğunu ifade ediyor.



Üzerinde yoğun bir kongre baskısı olan Trump'ın önerilerinin, Risch ile arasında tartışmaya yol açtığı iddia edildi. Beyaz Saray'daki toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.



ABD, Caatsa çerçevesinde yaptırım uygulayacaksa öncesinde herhangi bir yetkilinin açıklama yapması yasak. Ancak bugüne kadar Caatsa yaptırımlarına maruz kalan bir NATO müttefiği olmadı.



Caatsa, ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası olarak biliniyor. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Türkiye'nin Rusya'dan ağır silah alan ilk NATO müttefiği olduğuna dikkat çekiyor.



Toplantıdan önce on Demokrat senatör, ABD Başkanı Trump'a bir mektup yazarak, "Yasalara uyma ve Türkiye'ye yaptırım uygulama" çağrısı yapmıştı.



Trump'in senöterleri ikna etmesi halinde kararın kongrenin ağustos ayında başlayacak tatilinin dönüşüne bırakılabileceği de iddia ediliyor.