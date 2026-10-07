Trump: Türkiye Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor, bence bu harika

ABD Başkanı Donald Trump , Teksas'a hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde “Türkiye Suudi Arabistan 'a yardım etmek istiyor. Bence bu harika.” ifadelerini kullandı.

Açıklama, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma İttifakı kapsamında savunma ve güvenlik alanındaki temasların arttığı bir dönemde geldi.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Riyad'da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılmıştı.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, kolektif savunma taahhütlerinin fiilen hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Tarafların üzerinde mutabık kaldığı askeri güç ve kabiliyetlerin sağlanması ve bunların Suudi Arabistan'a hızla intikali için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Adımların, onaylanan düzenlemeler ve taraf ülkelerin ulusal mevzuatları doğrultusunda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kararla birlikte ittifakın hazırlık durumunun ve askeri entegrasyonunun güçlendirilmesi, tehditlere karşı ortak hareket etme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.