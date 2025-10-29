Trump üçüncü dönemin peşinde: “Anayasa izin vermiyor, yazık!”
ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü dönem aday olup olmayacağı üzerine açıklamada bulundu. Gazetecilere konuşan Trump, “En yüksek oy oranlarıma ulaştım ama aday olmama izin verilmiyor, yazık.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa gereği üçüncü kez başkanlık seçimlerine katılamayacağını kabul etti.
Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Anketlerde şimdiye kadarki en yüksek oranlarıma ulaştım ama okuduklarıma göre aday olmama izin verilmiyor. Ne olacağını göreceğiz… Yazık.” dedi.
ABD Anayasası, başkanların en fazla iki dönem görev yapmasına izin veriyor. 2017–2021 arasında ilk dönemini tamamlayan Trump, ocak ayında ikinci dönemine başlamıştı.
"TRUMP 2028" ŞAPKALARI HAZIR
Trump, zaman zaman destekçilerinin “2028’de de başkan ol” çağrılarını dile getirdiğini, hatta Beyaz Saray’daki masasının üzerinde “Trump 2028” yazılı kırmızı şapkalara yer verdiğini belirtti.
Bazı destekçileri, Trump’ın mevcut yardımcısı JD Vance’in 2028’de aday olabileceği, Trump’ın da onunla birlikte yarışa girebileceği yönünde spekülasyonlar yapmıştı. Ancak Trump bu ihtimali reddetti ve “Oldukça açık, bir daha aday olamam” dedi.
"ÜÇÜNCÜ DÖNEM İÇİN BİR YOL GÖRMÜYORUM"
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da salı günü yaptığı açıklamada Trump’la bu konuyu konuştuğunu belirterek, “Üçüncü dönem için bir yol görmüyorum. Başkan da Anayasa’nın sınırlarını biliyor.” ifadelerini kullandı.
Johnson, ABD Anayasası’nın 22. Değişikliği’ne atıfta bulunarak, “Anayasa çok açık. İki dönem sınırı var. Değişiklik yapmak on yıl alır, Kongre’nin üçte ikisinin ve eyaletlerin dörtte üçünün onayına ihtiyaç duyulur. Bunun yolu yok.” dedi.
TARTIŞMALARI ALEVLENDİREN YORUM
Üçüncü dönem tartışmaları, Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’ın geçen hafta The Economist dergisine yaptığı açıklamalarla yeniden alevlenmişti.
Bannon, “Trump üçüncü dönemini alacak. 2028’de yeniden başkan olacak. İnsanlar buna alışsa iyi olur.” ifadelerini kullanmıştı.
Bannon, Anayasa’daki dönem sınırlamasını hatırlatanlara ise, “Birçok alternatif var. Uygun zamanda planı açıklayacağız.” yanıtını vermişti.
