Trump üçüncü dönemin peşinde: “Anayasa izin vermiyor, yazık!”

Bazı destekçileri, Trump’ın mevcut yardımcısı JD Vance’in 2028’de aday olabileceği, Trump’ın da onunla birlikte yarışa girebileceği yönünde spekülasyonlar yapmıştı. Ancak Trump bu ihtimali reddetti ve “Oldukça açık, bir daha aday olamam” dedi.

Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Anketlerde şimdiye kadarki en yüksek oranlarıma ulaştım ama okuduklarıma göre aday olmama izin verilmiyor. Ne olacağını göreceğiz… Yazık.” dedi.

"ÜÇÜNCÜ DÖNEM İÇİN BİR YOL GÖRMÜYORUM"



Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da salı günü yaptığı açıklamada Trump’la bu konuyu konuştuğunu belirterek, “Üçüncü dönem için bir yol görmüyorum. Başkan da Anayasa’nın sınırlarını biliyor.” ifadelerini kullandı.



Johnson, ABD Anayasası’nın 22. Değişikliği’ne atıfta bulunarak, “Anayasa çok açık. İki dönem sınırı var. Değişiklik yapmak on yıl alır, Kongre’nin üçte ikisinin ve eyaletlerin dörtte üçünün onayına ihtiyaç duyulur. Bunun yolu yok.” dedi.



TARTIŞMALARI ALEVLENDİREN YORUM



Üçüncü dönem tartışmaları, Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’ın geçen hafta The Economist dergisine yaptığı açıklamalarla yeniden alevlenmişti.



Bannon, “Trump üçüncü dönemini alacak. 2028’de yeniden başkan olacak. İnsanlar buna alışsa iyi olur.” ifadelerini kullanmıştı.



Bannon, Anayasa’daki dönem sınırlamasını hatırlatanlara ise, “Birçok alternatif var. Uygun zamanda planı açıklayacağız.” yanıtını vermişti.