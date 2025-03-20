Trump Üçüncü Dünya Savaşı'na mı hazırlanıyor? ABD Ordusu yeni  füzeleri test edecek!

ABD Ordusu, sahadaki askerler için güvenilir ve isabetli silahlar sağlamak amacıyla yeni nesil uzun menzilli füzesini test etmeye hazırlanıyor.



Trump'ın geçtiğimiz günlerde Fox News’teki konuşmasında Ukrayna’daki savaşın 3. Dünya Savaşı’na dönüşmesi halinde ABD'nin müdahil olacağını belirtmesinin ardından gelen bu adım, "Trump Üçüncü Dünya Savaşı'na mı hazırlanıyor?" sorusunu gündeme getirdi.



Daily Mail'de yer alan habere göre fırlatmanın yarın Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden yapılacağı açıklandı.

BİR MERMİ MALİYETİ 3.5 MİLYON DOLAR



Yeni füze, ABD ordusu ve Lockheed Martin tarafından geliştirilen Hassas Saldırı Füzesi (PrSM) testlerinin bir parçası olarak fırlatılacak. Bu fırlatmadan önce benzer testler, Şubat ayında New Mexico'daki White Sands Füze Sahası'nda yapılmıştı. PrSM'nin her bir mermisinin maliyeti yaklaşık 3,5 milyon dolar olarak belirtiliyor.



ABD Ordusu, yalnızca PrSM füzesini değil, aynı zamanda HAWK füze sistemini de test etmek için yeni bir tesis açtı. 1959’da konuşlandırılan HAWK füze sistemi, hava savunma amaçlı olarak kullanılan, insansız hava araçları ve yavaş hareket eden tehditlere karşı etkili bir karadan havaya güdümlü füzedir.



ABD'nin, Ukrayna’daki gerilimin arttığı ve Orta Doğu'da yeni tehditlerle karşılaştığı bir dönemde, bu tür yüksek teknoloji ürünü silahların test edilmesi Trump'ın Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlandığı yönündeki haberleri beraberinde getirdi.



RUSYA VE UKRAYNA İLE GÖRÜŞMELER



Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin 'harika' geçtiğini ancak barışa yönelik bir sonuç çıkmadığını belirtti.



Trump, Putin ile yaptığı görüşmeden bir gün sonra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile bir saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



ABD Başkanı görüşmeyi “çok iyi” olarak nitelendirirken Zelenski, Trump'ın liderliğinde bu yıl kalıcı barışın sağlanabileceğine inandığını söyledi.