Trump, "üçüncü dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak durduracağını" açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması, afgan uyruklu bir şüphelinin suçlandığı saldırıda bir Ulusal Muhafız askerinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Trump, saldırı sonrası Afganlar da dahil olmak üzere yabancılarla ilgili tüm göç başvurularının askıya alındığını duyurdu. ABD Göçmenlik Bürosu (USCIS) ayrıca 19 ülkeden gelen kişilere verilmiş yeşil kartları yeniden incelemeye alacağını bildirdi.

Trump, yalnızca sınır dışı ve seyahat yasaklarıyla yetinmeyeceğini, “ABD’ye net bir katkı sağlamayan” herkesin ülkeden çıkarılacağını ve vatandaş olmayanlara federal yardımların kesileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler, Trump yönetimine 1953 Mülteciler Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatarak uyarıda bulundu. Göçmen hakları savunucuları ise Trump’ın söylemlerini “günah keçisi yaratmak” olarak nitelendirdi.

ŞÜPHELİ CIA İLE ÇALIŞMIŞ

Yetkililere göre saldırı şüphelisi Rahmanullah Lakanwal, 2021’de ABD’ye gelmiş ve daha önce CIA ile çalışan Afgan özel birimlerinde görev yapmıştı. Lakanwal’ın 2024’te yaptığı sığınma başvurusu bu yıl kabul edilmişti; yeşil kart başvurusu ise henüz sonuçlanmamıştı.

Trump, saldırıyı “terör eylemi” olarak tanımladı ve vurulan iki Ulusal Muhafızdan 20 yaşındaki Sarah Beckstrom’un hayatını kaybettiğini açıkladı. Diğer asker Andrew Wolfe’un durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Trump yönetimi, ikinci döneminde göçmenleri kitlesel şekilde sınır dışı etmeyi, mülteci kabulünü büyük ölçüde azaltmayı ve doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi hedefleyen birçok adım attı. Bu son çıkış, göç politikasındaki sertleşmenin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor.