Trump üçüncü kez başkanlığa aday olabilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü kez aday olabilir mi?



Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra üç kez şaka yollu olarak görev süresi sona erdikten sonra yeniden aday olabileceğini dile getirdi.



Yaptığı bu çıkışlar gerçekten aday olup olmayacağı yönünde tartışmalar başlattı. ABD anayasası bir kişinin en fazla iki kez başkan seçilmesine izin veriyor.



Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Andy Ogles, Trump'ın yeniden aday olması için yasal boşluk oluşturmayı hedefleyen bir tasarıyı kongreye sundu.



Eski Başbakan Barack Obama'nın Beyaz Saray danışmalarından Ian Bassin, "Eğer bir kişi anayasanın Trump'ı üçüncü dönem aday olmaktan alıkoyacağını düşünüyorsa bu kişi parallel evrende yaşıyor demektir" dedi.

YENİDEN ADAY OLMAYI DENEYEBİLİR



Trump'ın yasal boşluktan yararlanarak yeniden aday olmayı deneyebileceği belirtiliyor. Donald Trump'ın anayasal engeli aşmak için seçimlerde ilk olarak başkan yardımcısı olabileceği ardından başkanlık koltuğuna geçebileceği konuşuluyor.



Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde olduğu gibi Beyaz Saray'ı terketmekte direnç gösterebileceğinden de endişe edenler var.



Trump'ın yeniden aday olabilmek için anayasa değişikliğine gitmesiyse zor gözüküyor. Anayasa değişikliği önergesi sunabilmek için bile kongrenin her iki kanadında üçte iki çoğunluğa sahip olmak gerekiyor. Cumhuriyetçilerin bu çoğunluğun çok uzağında olduğuna dikkat çekiliyor.

