Trump, Ukrayna savaşını gerçekten bitirebilir mi?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, korgeneral Keith Kellogg'u Ukrayna özel temsilciliği görevi için seçti.



Amerikan basını, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanının savaşı bitirmeye yönelik planları incelediğini öne sürdü.



Kellogg, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin savaşı sona erdirme politikasının ateşkes ve müzakereli çözüm talebini içermesi gerektiğini söylemişti.

SAVAŞI SONLANDIRACAK KİLİT İSİM



Daha önce ulusal güvenlik danışmanlığı yapan 80 yaşındaki Kellogg, başkan seçilen Trump'ın hızlı bir şekilde bitireceğini söylediği savaşı sona erdirecek kilit isim olacak.



Kellogg, mayıs ayında Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmeleri yapmayı kabul etmediği takdirde askeri yardımın durdurulması çağrısında bulunan bir plan yayınladı.



UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIM

Strateji konusunda hala çalışılıyor olsa da Trump yönetimindeki yetkililer her iki taraf müzakere ederken çatışmayı "geçici olarak dondurmak için" baskı yapacak.

Kaynaklar, Trump yönetiminin ayrıca Avrupalı müttefikler ile NATO'dan Ukrayna'ya yardım konusunda "daha fazla yük paylaşımı" istemesinin beklendiğini anlattı.

"ZORUNLU ASKERLİK YAŞI DÜŞÜRÜLSÜN"



ABD'nin The Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili ise ABD'nin Ukrayna'yı ordusunu büyütmesi için daha fazla insanı askere almaya ve zorunlu askerlik yaşını 18'e kadar indirmeye teşvik ettiğini söyledi.



Buna göre mevcut Washington yönetimi, Ukrayna'nın askeri seferberlik yaşını 25'ten aşağı çekerek cephedeki asker sayısını artırmasını istiyor.