Trump: Ukrayna'da barışa yakın olduğumuzu düşünüyorum

ABD'nin Ukrayna barış planına yapılan rötuşlar, Kiev'de memnuniyet yarattı. Kremlin'se 28'den 19 maddeye düşürülen planı bekliyor.

Bir yandan da Washington yönetiminin,, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Moskova ve Kiev'den heyetlerle görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmeler, Kiev ve Cenevre’deki kritik temasların ardından gerçekleşti.

ABD'nin üst düzey askeri yetkililerinden Dan Driscoll, Rus heyetle bir araya geldi. Cenevre'deki görüşmelere de katılan Amerikalı yetkilinin Abu Dabi'de Ukraynalı yetkililerle de görüştüğü belirtiliyor.

Kremlin, Abu Dabi'de yürütülen müzakereler hakkında yorum yapmadı.

TRUMP: BARIŞA YAKINIZ

ABD Başkanı Donald Trump ise son yaptığı açıklamada, “Barışa yakın olduğumuzu düşünüyorum ” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: YENİ PLAN ESKİSİYLE BENZERLİK TAŞIMIYOR

Trump'ın planının müzakereler için iyi bir temel oluşturabileceğini söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov, güncellenmiş planın henüz kendilerine ulaşmadığını da belirtti.

Ukraynalı yetkililere göre 19 maddeden oluşan yeni taslak, Kiev’in büyük tavizler vermesini öngören eski barış planıyla benzerlik taşımıyor.

Son taslakta 800 bin kişilik Ukrayna ordusunun 600 bin personelle sınırlandırılma şartının da kaldırıldığı belirtiliyor.

Toprak meseleleri, NATO üyeliği gibi diğer kritik siyasi konularsa ülke liderlerinin kararına bırakıldı.

Plandaki son rötuşlar Kiev'de memnuniyet yaratmış durumda. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, anlaşmanın uygulanabilir hale geldiğini söyledi.

MACRON TÜRK ASKERİNE İŞARET ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da taslakla ilgili konuştu. "Ukrayna'nın teslim olacağı bir barış istemiyoruz" diyen Macron; tavizler konusunda son sözü Ukraynalıların söyleyeceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya sağlanacak muhtemel güvenlik taahhüdü gücünde Fransız, İngiliz ve Türk askerlerinin olabileceğini belirtti.

BEYAZ SARAY: BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya-Ukrayna barış sürecinde çok olumlu bir gidişat olduğunu kaydederek, kalan detayların ABD, Rusya ve Ukrayna arasında daha fazla görüşme gerektirdiğini belirtti.