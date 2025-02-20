Trump, Ukrayna'da seçim istiyor: Zelenski devrilecek mi?

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün son yaptığı kamuoyu yoklamalarına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yeniden seçilme şansı yüksek.



Zelenski, Rusya'nın 2022'de işgal etmesinden bu yana Ukrayna'nın direnişinde merkezi bir figür oldu.



2019'da başkan seçilen Zelenski'nin 2024 yılında yeniden seçime gitmesi gerekiyordu ancak ülke savaşın başlangıcından beri sıkıyönetim altında.

YÜZDE 80'DEN YÜZDE 50'YE DÜŞTÜ



Anketler, Zelenski'nin onay oranının 2019'da göreve gelmesinden bu yana düştüğünü gösteriyor. Zelenski'nin Ukrayna'daki popüleritesi bir zamanlar yüzde 90'lardaydı, o zamandan bu yana yüzde 50'lere kadar düştü.



2022'de savaşın patlak vermesinin ardından yapılan anketler, Ukraynalıların büyük çoğunluğunun Zelenski'nin Rusya ile yaşanan çatışmayı ele alış biçimini onayladığını gösteriyor.

ZELENSKİ'NİN EN BÜYÜK RAKİBİ



Ukraine Elections Polls and Ratings platformu, 2024 sonlarında yürüttüğü Ukrayna'nın potansiyel lider adaylarına ilişkin son anketini yayınladı.



2 bin katılımcının katıldığı anket, Zelenski'nin oyların yüzde 24,3'ünü aldığını gösterdi.



Oyların yüzde 36,1'i ise eski Ukrayna askeri şefi Valeriy Zalujni'nin oldu.

YILLARDIR SIKIYÖNETİM ALTINDA



Kiev, Rusya'nın işgalinden kısa bir süre sonra sıkıyönetim ilan etti ve ülkenin yasaları, sıkıyönetim yürürlükteyken ülkede seçimlerin yapılamayacağını belirtiyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Rusya ve ABD arasındaki barış görüşmeleri sırasında Ukrayna'yı seçim yapmaya çağırdı.

TRUMP SEÇİM İSTİYOR



Zelenski'nin "yüzde 4'lük bir onay oranına düştüğünü" ve "seçim yapalı uzun zaman olduğunu" söyledi.



Zelenski'nin "Seçime gitmemiş bir diktatör" olduğunu iddia eden Trump, Zelenski'nin amacının 'kolay yoldan para kazanma trenini yürütmek' olduğunu ifade etti.



Trump ayrıca "Zelenski hızlı hareket ederse iyi olur, yoksa geride sahip olduğu bir ülke kalmayacak." dedi.

