Trump: Ukrayna'dan nadir toprak, petrol alabileceğimiz her şeyi istiyoruz

Trump, Washington'da Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 adlı etkinlikte konuştu.



Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli." diye konuştu. Trump, 3 yıldır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirterek eski ABD Başkanı Joe Biden'ı suçladı. Trump, "Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı." dedi.



Ukrayna ile bir anlaşmaya "oldukça yakın" olduklarını belirten Trump, Kiev yönetiminden ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımları geri isteyerek "Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi." sözlerini kullandı.



ABD MEDYASINI HEDEF ALDI



Donald Trump, uluslararası katılımın sağlandığı CPAC konferansında, ikinci başkanlık döneminin ilk ayında aldığı kararları savunurken bazı ABD medyasını sert şekilde eleştirdi. Trump, yalan haber yapmakla suçladığı MSNBC’ye "Demokrasi için bir tehdit", CNN’e "zavallı" derken, New York Times ve Washington Post gazetelerini artık kimsenin okumadığını iddia etti.



Medyayı yalan haber yapmakla suçlayan Trump, "Gerçekten öz güvenlerini kaybettiler. Demokrasiye tehdit oluşturan bu MSNBC'yi izliyorum. Aslında, buz gibi soğuklar, kekeliyorlar. Hepsi zihinsel olarak mahvolmuş durumda. Reytinglerinin nasıl düştüğünü bilmiyorlar." ifadelerine yer verdi.



ABD'nin dış yardımlarının koordine edildiği USAID kurumunun "sol eğilimli dolandırıcılar" tarafından yönetildiğini söyleyen ABD Başkanı, bu kurumu sonlandırdıklarını ve binasının da Gümrük ve Sınır Devriyesine devredildiğini belirtti.



Trump ayrıca, bazı kararları aldığı için üzerine çok fazla eleştiri çektiğini belirterek, cinsiyet değiştirenlerin kadınlarla birlikte spor müsabakalarına katıldıklarını görmenin "hoş olmadığını" söyledi.



ABD Başkanı Trump, 2016'dan beri her yıl katıldığı CPAC konferansındaki konuşmasında, eski başkan Joe Biden'ı hedef alırken, son seçimlerde Demokrat rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladığını hatırlattı.