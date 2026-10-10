Trump: Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyacı var

ABD Başkanı Donald Trump , Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırılarının küresel sonuçları olduğunu savunurken, Zelenski'yi barış yapmamakla suçladı.



Trump, "Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanına sahip olmasının zamanı geldi" diye konuştu.



ZELENSKİ GERİLİMİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt mutabakatına varmasında , Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurma çağrılarını karşılıksız bırakmasının belirleyici rol oynadığı iddia edildi.

Amerikan haber sitesi Axios'un konuya vakıf ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Zelenski'nin Rus rafinerilerini hedef alan askeri eylemleri durdurması yönünde Washington'dan defalarca iletilen talepleri göz ardı ettiği öne sürüldü.

Haberde, taleplerin karşılık bulmaması üzerine Beyaz Saray yönetiminin harekete geçerek Rusya ile dizel yakıt sevkiyatını içeren yeni bir uzlaşı sağlama kararı aldığı aktarıldı.

Axios'a konuşan ABD'li kaynak, "Zelenskiy durumu yanlış okuyor. Rafinerileri vurmayı sürdürerek son altı ayda Trump nezdinde elde ettiği iyi niyeti zedeliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalı yetkili, Trump'ın Ukrayna yönetiminden Rus petrol rafinerilerine düzenlediği saldırıları tek taraflı olarak kesmesini talep ettiğini belirtti.

Haberde kaynak gösterilen yetkili, Beyaz Saray'ın söz konusu tesislerin vurulmasını, Rusya ordusunun Ukrayna genelindeki elektrik iletim şebekelerine yönelik bombardımanlarıyla eş değer görmediğini savundu.

İmzalanan dizel yakıt tedariki kararı sonrasında Axios'a açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise düzenlemeyi "adil ve dürüst olmayan" bir girişim olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, varılan uzlaşmanın "Putin'e verilmiş haksız bir hediye" anlamı taşıdığını dile getirdi.

Axios, Donald Trump ile Vladimir Putin arasında varılan son anlaşmanın, Washington yönetiminin savaşı kalıcı barışla sonlandırmayı amaçlayan diplomatik girişimlerini sekteye uğratma riski barındırdığına işaret etti.

TRUMP: ÜLKEMİZE MUAZZAM MİKTARDA PETROL GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede Moskova yönetimiyle yürütülen yakıt tedariki sürecine değinmişti.

Söz konusu adımı öven Trump, "Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Ukrayna ile güçlü bir ortaklığı bulunduğunu kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda gerçekleştirdiği görüşmenin "son derece başarılı" geçtiğini belirtmişti.