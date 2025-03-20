Trump Ukrayna’yı yavaş yavaş ele geçiriyor: Gözünü şimdi de enerjiye dikti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bir gün sonra Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile bir saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı görüşmeyi “çok iyi” olarak nitelendirirken Zelenski, Trump'ın liderliğinde bu yıl kalıcı barışın sağlanabileceğine inandığını söyledi.



Beyaz Saray görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın nükleer enerji santrallerine sahip olma ihtimalinin de ele alındığını açıkladı.

Ancak Zelenski bunun sadece Rusya'nın elindeki Zaporijya tesisiyle ilgili olduğunu belirtti.



ABD Dış İşleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı açıklamada Trump ve Zelenski'nin Ukrayna'nın elektrik tedariki ve nükleer enerji santralleri konularını ele aldıklarını kaydetti. Trump'ın ABD'nin elektrik ve kamu hizmeti uzmanlığıyla bu santrallerin işletilmesinde çok yardımcı olabileceğini söylediği bildirildi.



Rubio'nun açıklamasında “Bu santrallerin Amerika'nın mülkiyetinde olması, bu altyapı için en iyi koruma ve Ukrayna enerji altyapısına destek olacaktır” denildi.



Trump, Ukrayna'ya şimdiye kadar ABD'nin yaptığı milyarlarca dolarlık yardım karşılığında, Ukrayna topraklarındaki nadir mineralleri de talep etmişti.



Taraflar arasında mutabakata varılmış ve geçtiğimiz günlerde değerli mineraller için anlaşma imzalamıştı.

