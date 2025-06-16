Trump: "Ülkelerin bazen yeterince savaşmaları gerekebiliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin konuştu.

Kanada’daki G7 zirvesi için Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Umuyorum bir anlaşma olacak." diye konuştu.

"ZAMANI GELDİ"

Trump, şöyle devam etti: "Bence artık bir anlaşma yapılmasının zamanı geldi. Ne olacağını göreceğiz ancak bazen yeterince savaşmaları gerekiyor. Bakalım ne olacak. Bana sorarsanız, bir anlaşma olma ihtimali yüksek" diye konuştu.

"NETANYAHU'YLA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD İSRAİL'İ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK"

Trump, başka bir soruya karşılık da ABD'in ihtiyaç halinde İsrail'i savunmak için gerekeni yapacağını yineledi.