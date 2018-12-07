ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.



Trump, Missouri eyaleti ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edecek Nikki Haley'nin yerine Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu.



Donald Trump, Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.'' değerlendirmesinde bulundu.



Nauert, aday gösterilip ABD Senatosunda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak.



Nauert'in ''zayıf öz geçmişi'' nedeniyle Senatodaki onay sürecinin zor olabileceği, onaylanması durumunda ise şimdiye kadar ''en tecrübesiz'' BM büyükelçilerinden biri olacağı yorumları yapılıyor.



Daha önce Amerikan Fox News kanalında sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi iş başına gelince Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne getirilmişti.



Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan Nikki Haley, 9 Ekim'deki açıklamasında BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edeceğini belirtmişti. Haley'nin yıl sonuna kadar görevini sürdüreceği bildirilmişti.

ADALET BAKANI ADAYI WILLIAM BARR

ABD Başkanı Donald Trump, adalet bakanlığına ise geçen hafta vefat eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush döneminde de bu görevi yürüten William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu.

Başkan Trump, Barr için "İlk günden bu yana bu görev için benim ilk tercihimdi." değerlendirmesinde bulundu.



Barr, baba Bush döneminde de adalet bakanı olmuştu



1950'de New York'ta doğan Barr, 1991-1993 yılları arasında, geçen hafta 94 yaşında hayatını kaybeden ve Baba Bush olarak bilinen George H. W. Bush döneminde adalet bakanlığı görevini yürütmüştü.



Barr, 1973-1977 yılları arasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) da görev almıştı.