Trump, ulusal güvenlik ekibini acil toplantıya çağırdı

İsrail-İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

Trump, ulusal güvenlik ekibini acil toplantıya çağırdı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.

Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail- gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.

Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 2020'de öldürüldüğü operasyonu da Durum Odası'ndan takip etmişti.

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