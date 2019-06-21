Son dakika haberi! Uluslararası haber ajansı Reuters haberini İranlı yetkililere dayandırıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman aracılığıyla verdiği mesajında, "her an saldırı yapılabilecği uyarısında bulunduğu" ileri sürüldü.



Trump'ın mesajında, "İranla savaş değil müzakere istiyoruz" dediği, görüşmelere başlamak için Tahran'a kısıtlı bir süre tanıdığı öne sürüldü.

TAHRAN'DAN TRUMP'A JET YANIT



Tahran'ın mesaja yanıt olarak Umman'a İran lideri hamaney'in ABD ile herhangi bir müzakereye karşı olduğunu hatırlattığı belirtildi. Ancak Trump'ın mesajının İran dini lideri Ali Hamaney'e iletildiği ve kararın Hamaney'e ait olduğu ifade edildi.



İran yönetiminin konuyla ilgili yanıtının, "ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin bölgesel ve uluslararası sonuçları olacaktır" şeklinde olduğu belirtildi.



RUSYA'DAN ABD'YE İRAN UYARISI



Öte yandan Rusya'dan da ABD'ye İran konusunda uyarı yapıldı. Rusya Savunma bakan yardımcısı, "Washington İran'la çatışmanın sonuçlarını iyi düşümelidir" dedi.