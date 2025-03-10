Trump uyardı! “Canavar silahlar" dünyanın sonunu getirecek

Dünyanın en büyük ikinci nükleer stokundan sorumlu olan ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'in Sunday Morning Features programına konuştu.

Trump, verdiği röportajda dikkat çeken bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Nükleer silahlar için çok para harcıyoruz. Kullanılması halinde muhtemelen dünyanın sonu olacak bir şey için bu kadar para harcamak zorunda kalmanız çok kötü.”



İklim değişikliği tehdidinin nükleer silahların yarattığı risklerle karşılaştırıldığında hiçbir şey olmadığını belirten Trump, nükleer bir savaşın “yarın olabileceğini” iddia etti.



ABD Başkanı şu açıklamayı yaptı: “Biden'ın yıllarca varoluşsal tehdidin iklimden kaynaklandığını söylediğini izledim. Ben “hayır” dedim. En büyük tehdit, çeşitli ülkelerdeki raflarda duran ve kilometrelerce ötede kafanızı uçurabilecek büyük canavarlar olan nükleer silahlar.”



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, hükümetinin resmi pozisyonunun bu olup olmadığı bilinmemekle birlikte, Trump dünyadaki nükleer silah sayısını azaltmaya istekli olduğunun sinyallerini verdi.



Geçtiğimiz ay Trump, hem Çin hem de Rusya ile silah kontrolü müzakerelerini yeniden başlatmaya istekli olduğunu söylemişti.



“ÜRETMEK İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK”



ABD Başkanı, Beyaz Saray'da şunları söylemişti: “Yepyeni nükleer silahlar inşa etmemiz için hiçbir neden yok. Zaten çok fazla nükleer silahımız var. Dünyayı 50 kat, 100 kat daha fazla yok edebilirsiniz. Biz burada yeni nükleer silahlar inşa ediyoruz, onlar da nükleer silahlar inşa ediyor. Hepimiz aslında, umarım, çok daha üretken olan başka şeylere harcayabileceğimiz çok fazla para harcıyoruz.”



31 BİNDEN 5 BİNE DÜŞTÜ



ABD'nin şu anda 1477'si sökülmeyi bekleyen olmak üzere 5 bin 177 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Ancak bu sayı 1960'ların sonundaki 31 bin 255 savaş başlığından oluşan zirve stokundan çok uzak.



Silahsızlanma süreci 2000'li yılların ortalarından bu yana büyük ölçüde yavaşladı.



Ancak ABD'nin silahsızlanmaya devam edip etmeyeceğine karar verirken diğer nükleer ülkelerin stoklarını da göz önünde bulundurması gerekecek.



RUSYA LİSTENİN BAŞINDA

Rusya yaklaşık 5 bin 600 nükleer silahla en fazla nükleer silaha sahip ülke, Çin ise yaklaşık 350 nükleer silahla üçüncü sırada yer alıyor.



2022 yılında dönemin başkanı Joe Biden, ABD'nin nükleer caydırıcılık stratejisini Çin'in ölümcül savaş başlıklarından oluşan cephaneliğindeki hızlı genişlemeye yeniden odaklamak için büyük bir stratejik planı onaylamıştı.