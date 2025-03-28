Trump "uygunsuz ideoloji" içeren programları kaldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesi uyarınca Smithsonian Enstitüsü'nde "ayrıştırıcı söylem" ve "uygunsuz ideoloji" içeren programların kaldırılacağını duyurdu.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, ülkedeki birkaç eyalette kurumları bulunan ve çeşitli müzelerden, ulusal hayvanat bahçesinden, eğitim ve araştırma merkezlerinden oluşan Smithsonian Enstitüsüne ilişkin kararnameyi imzaladı.



Son 10 yılda "nesnel doğruların, ideolojilerle çarpıtılmış anlatılar ile değiştirilerek ABD tarihinin yeniden yazılmaya çalışıldığını" öne süren Trump, Smithsonian Enstitüsü'ndeki "ayrıştırıcı söylem" ve "uygunsuz ideoloji" içeren programların kaldırılacağını bildirdi.



Trump, Afrikalı Amerikalıların Tarihi ve Kültürü Ulusal Müzesi, Kadın Tarihi Müzesi ve Amerikan Sanat Müzesi'nin faaliyetlerini eleştirerek, "Ulusumuzun başkentindeki müzeler, insanların bir şeyler öğrenmeye gittiği yer olmalı, ortak tarihimizi çarpıtan ideolojik aşılamaya veya ayrıştırıcı söylemlere maruz kaldığı yerler değil." ifadesini kullandı.



ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in enstitüyü teftiş edeceğini belirten Trump, Vance'i "uygunsuz ideolojinin kaldırılmasını" denetlemekle görevlendirdiğini kaydetti.



Trump, Vance'in ayrıca, Beyaz Saray'ın Smithsonian Enstitüsü için ayırdığı bütçenin "ABD'lilerin ortak değerlerini aşağılayan, ABD'lileri ırksal olarak ayrıştıran, federal yasa ve politikalarla çelişen program ve ideolojileri teşvik eden" programlar için harcanıp harcanmadığını denetleyeceğini belirtti.

