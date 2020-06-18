Trump, Uygur tasarısını onayladı

ABD Başkanı Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Anadolu Ajansı 18.06.2020 - 01:38

Trump, Uygur tasarısını onayladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Tasarı, Senato'da 15 Mayıs'ta, Temsilciler Meclisi'nde de 27 Mayıs'ta onaylanarak Trump'ın imzasına sunulmuştu.

Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor.

Tasarıda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

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