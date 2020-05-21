Trump ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi arasında "şişko" polemiği

Pelosi, "Trump hastalık derecesinde şişko" derken, Trump'ın yanıtı, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağlığı problemleri yaşıyor" oldu.

Reuters - Anadolu Ajansı 21.05.2020 - 00:33 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 00:34

trump pelosi.jpg

İlişkili Haberler

Trump'tan 'sıtma ilacı' açıklaması

Trump'tan 'sıtma ilacı' açıklaması

Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'sıtma ilacı' kullanma nedenini açıkladı

Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'sıtma ilacı' kullanma nedenini açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump arasındaki gerginlik, "şişko" polemiğinin ardından arttı.

Çeşitli konularda yaşadıkları sürtüşmeler ve gerginlikle gündeme gelen Pelosi ve Trump arasında son günlerde "şişko" polemiği yaşanıyor.

Trump'ın, pazartesi günü Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği "hidroksiklorokin" isimli ilacı kullandığını açıklamasının ardından Pelosi, katıldığı CNN canlı yayınında buna tepki gösterdi.

Pelosi, konu hakkında, "Trump için bu tartışmalı ilacı almak iyi bir fikir değil. İlacın kalbe zarar verdiği söyleniyor ve Trump hastalık derecesinde şişko" değerlendirmesinde bulundu.

"PELOSI HASTA BİR KADIN"

Senato'daki Cumhuriyetçi Senatörler ile katıldığı öğle yemeğinin ardından Trump'a Pelosi'nin açıklamaları soruldu.

Trump en başta "zaman kaybı" diyerek, bu konuda yorum yapmasa da daha sonra, "Pelosi hasta bir kadın, ciddi akıl sağlığı problemleri yaşıyor" dedi.

"KENDİ DİLİNDEN KONUŞTUM"

Pelosi ise bugün MSNBC kanalında katıldığı canlı yayında, Trump'ın bu kadar "hassas" tepki vereceğini beklemediğini kaydederek, "Trump kendisi her zaman insanların kilosu hakkında konuşuyor. Ben de ona kendi dilinden konuştum" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN CORONA VİRÜS İLACI TARTIŞMA KONUSU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...